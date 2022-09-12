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Десантники показали, як піднімали українські прапори у Харківської області (відео)

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Харківська область, Понеділок 12 вересня 2022 11:28
Десантники показали, як піднімали українські прапори у Харківської області (відео) Фото: десантники показали, як встановлюють прапори у звільненій Харківській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Десантники разом з іншими підрозділами ЗСУ продовжують звільнювати населені пункти Харківської області. Бійці показали, як встановлювали українські прапори в деокупованих містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Українські десантники встановили прапори України у населених пунктах Кам’янка, Богородичне, Ізюм, Оскол та інші. Проте захисники не зупиняються і продовжують наступ.

"Ми щиро вдячні за підтримку місцевому населенню, яке впродовж тривалого часу знаходилося під окупацією, та попри все допомагало нашому війську та наближало перемогу", - зазначили десантники.

Нагадаємо, українські військові у Харківській області вийшли до кордону з Росією, а також зайшли в Ізюм та підійшли до річки Оскіл. ЗСУ звільнили майже всю територію регіону.

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