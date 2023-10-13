Десантники показали, як нищать окупантів з САУ Caesar (відео)

"Десантники розрахунку САУ Caesar 148-ї окремої артбригади щодня відправляють окупантам повідомлення, що їм тут не раді", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають військові, у випадку, якщо ворог все ж таки хоче лишитися, то в нього лише один варіант "у якості добрива для українського чорнозему".

Для довідки

Зазначимо, Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі супротивника з відривом 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані зазвичай знаходиться артилерія, резерви, пункти управління супротивника. Їхнє знищення знижує наступальний потенціал ворога.

Вперше САУ Caesar "засвітилися" на позиціях українських військових у травні 2022 року. Саме тоді ЗСУ показали їх у роботі на фронті. Буквально наприкінці вересня стало відомо, що Франція втричі збільшила виробництво самохідних артилерійських установок Caesar. У зв'язку з цим Україна може отримати значно більше цих гаубиць.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ на ранок п'ятниці, 13 жовтня, українські військові наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Також їм вдалося відбити 20 атак поблизу Авдіївки. Зокрема, ЗСУ продовжують контрнаступ поблизу Бахмута і на заході Запорізької області. Зафіксовано поступ на обох ділянках фронту.