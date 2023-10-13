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Десантники показали, как уничтожают оккупантов из САУ Caesar (видео)

Фото: десантники показали, как уничтожают оккупантов из САУ Caesar (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники храбро "минусируют" оккупантов на поле боя. Один из таких боев, где по захватчикам прилетел "подарок" от САУ Caesar попал на камеру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"Десантники расчета САУ Caesar 148-й отдельной артбригады ежедневно отправляют оккупантам сообщения, что им здесь не рады", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, в случае, если враг все же хочет остаться, то у него только один вариант "в качестве удобрения для украинского чернозема".

Для справки

Отметим, Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии обычно находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.

Впервые САУ Caesar "засветились" на позициях украинских военных в мае 2022 года. Именно тогда ВСУ показали их в работе на фронте.  Буквально в конце сентября стало известно, что Франция втрое увеличила производство самоходных артиллерийских установок Caesar. В связи с этим Украина может получить значительно больше этих гаубиц.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба вСУ на утро пятницы, 13 октября, украинские военные наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Также им удалось отразить 20 атак вблизи Авдеевки. В частности, ВСУ продолжают контрнаступление вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. Зафиксировано продвижение на обоих участках фронта.

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