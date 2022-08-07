Десантники показали, як британськими гаубицями нищать окупантів на фронті (відео)

Українські десантники активно застосовують проти російських окупантів британські гаубиці L119. Їх використовують на фронті на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram .

На кадрах показана робота артилеристів Десантно-штурмових військ. Вони вже опанували британські 105-мм гаубиці L119 та використовують їх у Херсонській області.

Десантники наголосили, що британські артилерійські системи є швидкострільними та мобільними, що надзвичайно важливо в бою. Гаубиці допомагають захисникам ефективно уражати та знищувати вогневі цілі окупантів.

Варто зазначити, що у липні стало відомо про використання українськими військовими L119. Гаубиця стріляє всіма стандартними 105-мм напівфіксованими боєприпасами НАТО, а також реактивними снарядами. Максимальна дальність пострілу може становити від 11,5 до 19 км.