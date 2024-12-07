Десантники-оператори дронів будуть отримувати нову відзнаку: як вона виглядає

У Десантно-штурмових військах ЗСУ запровадили нову відзнаку для операторів безпілотників. Вона покликана відзначити професіоналів у використанні дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗС України.
У Десантно-штурмових військах Збройних сил України впроваджено нову відзнаку командувача окремого роду військ - “Відзнака оператора безпілотних літальних апаратів”.
Даною відзнакою нагороджуються військовослужбовці підрозділів безпілотних літальних апаратів.
Зокрема оператори та навідники FPV-дронів, крил, бомберів, ударних дронів за:
Нагорода має на меті відзначення військовослужбовців ДШВ ЗС України за успішне проведення розвідувальних завдань у зоні бойових дій, виявлення, точне коригування вогню та знищення сил противника, інноваційний підхід до застосування БПЛА у складних бойових умовах.
Елементи “Відзнаки оператора безпілотних літальних апаратів” вказують на повітряний простір, у якому здійснюється основна діяльність операторів дронів, підкреслюють швидкість та здатність виконувати завдання в умовах високої динаміки бойових дій, символізують сучасні технології, інновації та високотехнологічний підхід до ведення бойових дій.
Нагадаємо, що 21 листопада в Україні відзначили День десантно-штурмових військ ЗСУ.
Це важлива дата для вшанування героїзму військових цієї частини ЗСУ у боротьбі за незалежність України. Детальніше про історію державного свята можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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