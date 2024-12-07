Десантники-операторы дронов будут получать новую награду: как она выглядит

Напомним, 21 ноября в Украине отметили День десантно-штурмовых войск ВСУ.

Это важная дата для чествования героизма военных этой части ВСУ в борьбе за независимость Украины. Подробнее об истории государственного праздника можно узнать в материале РБК-Украина.

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