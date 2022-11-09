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Десантники на Донбасі збили російський безпілотник "Орлан-10" (фото, відео)

Фото: десантники на Донбасі збили російський безпілотник "Орлан-10" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські десантники в Донецькій області приземлили російський безпілотник. Мова йде про БПЛА "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"В районі виконання завдань, мобільними вогневими групами 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України назавжди приземлено російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни росіяни втратили щонайменше 1476 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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