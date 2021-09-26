UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Десантирование с американских самолетов: военные ВСУ провели учения

Автор: Инна Собора

Украинские десантники приняли участие в совместном десантировании многонационального подразделения. Военные провели учебное десантирование с американских самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Десантирование провели в рамках учения Rapid Trident-2021. В нем приняли участие военные ВСУ, десантно-штурмовые войска и подразделения стран-партнеров.

Десантирование происходило с военно-транспортных самолетов ВС США С-130 "Геркулес", с применением американских десантных парашютных систем Т-11 с высоты 400 метров.

К совместному десантированию многонационального подразделения привлекался личный состав 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Накануне украинские военные прошли подготовку под руководством инструкторов ВС США.

Фото: Украина и США провели совместные учения десантников (mil.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныУчения Украины и США