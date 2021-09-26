Десантування з американських літаків: військові ЗСУ провели навчання

Українські десантники взяли участь у спільному десантуванні багатонаціонального підрозділу. Військові провели навчальне десантування з американських літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.
Десантування провели в межах навчання Rapid Trident-2021. В ньому взяли участь військові ЗСУ, десантно-штурмові війська та підрозділи країн-партнерів.
Десантування відбувалося з військово-транспортних літаків ЗС США С-130 "Геркулес", із застосуванням американських десантних парашутних систем Т-11 з висоти 400 метрів.
До спільного десантування багатонаціонального підрозділу залучався особовий склад 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.
Напередодні українські військові пройшли підготовку під керівництвом інструкторів ЗС США.
Фото: Україна та США провели спільні навчання десантників (mil.gov.ua)