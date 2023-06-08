Десь спека, десь - свіжіше. Синоптик дала прогноз в Україні на сьогодні та до кінця тижня
Погода в Україні сьогодні, 8 червня, буде відрізнятися різноманітною температурою повітря в залежності від регіону. А вже 11-12 червня тимчасово похолоднішає та побільшає дощів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Погода на сьогодні в Україні
За даними синоптика, сьогодні короткочасні дощі, місцями з грозами, пройдуть в західних областях, північних, у Вінницькій, Черкаській та Харківській областях (скоріше в другій половині дня).
"На заході місцями ймовірні зливи та шквалисте посилення вітру. На решті території України опадів не передбачається", - додала синоптик.
За даними Діденко, вітер передбачається з північного сходу, помірний, при грозах поривчастий.
При цьому, температура повітря розділиться. А саме:
- на заході та півночі очікується свіжа погода, +19...+24 градуси;
- на решті території +24....+27 градусів;
- у Херсонській, Миколаївській, Одеській областях та в Криму +25...+28 градусів.
Погода в Києві
У столиці сьогодні місцями короткочасний дощ, гроза. Як додала синоптик, в столиці трохи посвіжіє - впродовж дня температура повітря становитиме +21...+23 градуси.
Погода на найближчі дні
- 9-10 червня температура повітря відновиться до теперішніх меж.
- 11-12 червня - тимчасово похолоднішає, побільшає дощів.
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