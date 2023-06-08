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Десь спека, десь - свіжіше. Синоптик дала прогноз в Україні на сьогодні та до кінця тижня

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Україна, Четвер 08 червня 2023 07:00
Десь спека, десь - свіжіше. Синоптик дала прогноз в Україні на сьогодні та до кінця тижня Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на сьогодні, 8 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні сьогодні, 8 червня, буде відрізнятися різноманітною температурою повітря в залежності від регіону. А вже 11-12 червня тимчасово похолоднішає та побільшає дощів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Погода на сьогодні в Україні

За даними синоптика, сьогодні короткочасні дощі, місцями з грозами, пройдуть в західних областях, північних, у Вінницькій, Черкаській та Харківській областях (скоріше в другій половині дня).

"На заході місцями ймовірні зливи та шквалисте посилення вітру. На решті території України опадів не передбачається", - додала синоптик.

За даними Діденко, вітер передбачається з північного сходу, помірний, при грозах поривчастий.

При цьому, температура повітря розділиться. А саме:

  • на заході та півночі очікується свіжа погода, +19...+24 градуси;
  • на решті території +24....+27 градусів;
  • у Херсонській, Миколаївській, Одеській областях та в Криму +25...+28 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогодні місцями короткочасний дощ, гроза. Як додала синоптик, в столиці трохи посвіжіє - впродовж дня температура повітря становитиме +21...+23 градуси.

Погода на найближчі дні

  • 9-10 червня температура повітря відновиться до теперішніх меж.
  • 11-12 червня - тимчасово похолоднішає, побільшає дощів.

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