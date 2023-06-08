Где-то жара, где-то - свежее. Синоптик дала прогноз в Украине на сегодня и до конца недели
Погода в Украине сегодня, 8 июня, будет отличаться различной температурой воздуха в зависимости от региона. А уже 11-12 июня временно похолодает и прибавится дождей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Погода на сегодня в Украине
По данным синоптика, сегодня кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут в западных областях, северных, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях (скорее во второй половине дня).
"На западе местами возможны ливни и шквалистое усиление ветра. На остальной территории Украины осадков не предполагается", - добавила синоптик.
По данным Диденко, ветер предполагается с северо-востока, умеренный, при грозах порывистый.
При этом температура воздуха разделится. А именно:
- на западе и севере ожидается свежая погода, +19...+24 градуса;
- на остальной территории +24....+27 градусов;
- в Херсонской, Николаевской, Одесской областях и Крыму +25...+28 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня местами кратковременный дождь, гроза. Как добавила синоптик, в столице немного посвежеет - в течение дня температура воздуха будет составлять +21...+23 градуса.
Погода на ближайшие дни
9-10 июня температура воздуха возобновится до нынешних пределов.
11-12 июня – временно похолодает, прибавится дождей.
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