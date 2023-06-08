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Где-то жара, где-то - свежее. Синоптик дала прогноз в Украине на сегодня и до конца недели

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Украина, Четверг 08 июня 2023 07:00
Где-то жара, где-то - свежее. Синоптик дала прогноз в Украине на сегодня и до конца недели Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня, 8 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине сегодня, 8 июня, будет отличаться различной температурой воздуха в зависимости от региона. А уже 11-12 июня временно похолодает и прибавится дождей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода на сегодня в Украине

По данным синоптика, сегодня кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут в западных областях, северных, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях (скорее во второй половине дня).

"На западе местами возможны ливни и шквалистое усиление ветра. На остальной территории Украины осадков не предполагается", - добавила синоптик.

По данным Диденко, ветер предполагается с северо-востока, умеренный, при грозах порывистый.

При этом температура воздуха разделится. А именно:

  • на западе и севере ожидается свежая погода, +19...+24 градуса;
  • на остальной территории +24....+27 градусов;
  • в Херсонской, Николаевской, Одесской областях и Крыму +25...+28 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня местами кратковременный дождь, гроза. Как добавила синоптик, в столице немного посвежеет - в течение дня температура воздуха будет составлять +21...+23 градуса.

Погода на ближайшие дни

9-10 июня температура воздуха возобновится до нынешних пределов.
11-12 июня – временно похолодает, прибавится дождей.

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