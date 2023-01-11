Десь Африка, десь Арктика. Синоптик дала прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 11 січня, погода в Україні буде дивувати: місцями, в залежності від регіону, градусники будуть показувати десь - 5 морозу, а десь - 8 тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталії Діденко.
Температура
Вітер
південно-східного та південного напрямків залишається в Україні рвучким, сильним, некомфортним.
Опади
Вранці 11 січня дощ, місцями з мокрим снігом, пройде у західних областях, а переважно сніг - на півночі України.
"Проте впродовж дня в більшості областей України ніяких серйозних опадів не передбачається", - додала синоптик.
Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління.
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