Где-то Африка, где-то Арктика. Синоптик дала прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 11 января, погода в Украине будет удивлять: местами, в зависимости от региона, градусники будут показывать где-то - 5 мороза, а где-то - 8 тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.
Температура
Ветер
юго-восточного и южного направлений остается в Украине порывистым, сильным, некомфортным.
Осадки
Утром 11 января дождь, местами с мокрым снегом, пройдет в западных областях, а преимущественно снег - на севере Украины.
"Однако в течение дня в большинстве областей Украины никаких серьезных осадков не предполагается", – добавила синоптик.
Ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление.
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