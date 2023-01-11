RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Где-то Африка, где-то Арктика. Синоптик дала прогноз погоды на сегодня

Фото: синоптик дала прогноз погоды на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 11 января, погода в Украине будет удивлять: местами, в зависимости от региона, градусники будут показывать где-то - 5 мороза, а где-то - 8 тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

Погода в Украине

Температура

  • в западных областях теплая погода удержится, ожидается 0+5 градусов;
  • в восточных областях ожидается днем -4...-9 градусов;
  • в северных и центральных областях в течение дня -1...-5 градусов;
  • в южной части +1+4 градуса, в Крыму +4..+8 градусов, в Запорожье 0..-2 градуса.

Ветер

юго-восточного и южного направлений остается в Украине порывистым, сильным, некомфортным.

Осадки

Утром 11 января дождь, местами с мокрым снегом, пройдет в западных областях, а преимущественно снег - на севере Украины.

"Однако в течение дня в большинстве областей Украины никаких серьезных осадков не предполагается", – добавила синоптик.

Погода в Киеве

  • днем в столице - без осадков, но скользко;
  • ветер юго-восточного направления, сильный;
  • днем еще предполагается -4 градуса.

Ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве