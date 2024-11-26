Держустанови, школи, лікарні. По Україні хвиля масових "мінувань": що відомо

Хвиля "мінувань" по всій Україні

Сьогодні повідомлення про мінування з'явилися у більшості регіонів. За даними "Суспільне", йдеться про небезпеку для держустанов, адміністративних будівель, обʼєктів охорони здоров’я, ТРЦ щонайменше у 13 областях. Наразі у низці регіонів поліція вже перевіряє об'єкти.

Реакція правоохоронців

У коментарі РБК-Україна в Нацполіції повідомили, що подібні повідомлення про "замінування" надходять не вперше, і можуть бути елементом ІПСО ворога для дестабілізації ситуації в регіонах.

"Національна поліція України вже не перший рік стикається з такого роду повідомленнями, напрацьований відповідний алгоритм реагування на такі події. Не виключено, що у такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію у регіонах нашої держави, тож застосовує для цього інформаційно-психологічні спецоперації. Сил і засобів поліції вистачає, аби перевірити кожен об’єкт", - зазначили в поліції.

Правоохоронці закликають громадян бути уважними, а також сприяти поліції у виконанні службових обов'язків.

Суми

Повідомлення про ймовірне мінування міської ради та закладів охорони здоров'я надійшли до поліції Сум. Як повідомляє "Суспільне", правоохоронці перевіряють 7 установ. Людей звідти евакуювали.

Київ

Після отримання повідомлення про замінування вдень 26 листопада припинила роботу Вища рада правосуддя в столиці. Працівників та відвідувачів евакуювали.

Скриншот facebook.com/highcouncilofjustice

У місцевих Telegram-каналах пишуть, про "мінування" київських офісів Держстату та енергокомпанії Yasno. Також повідомлялося, що через загрозу було евакуйовано навчальні заклади: університет "КРОК", гімназію "Діалог", школу №295 та інші.

Крім того, у мережі поширилася інформація, що листи з повідомленнями про мінування надсилав чоловік, який назвав себе учасником бойових дій.

Він зазначив, що заклав вибухівку в понад 20 об'єктів у Києві, серед яких посольство Румунії, кілька ТРЦ, зокрема, "Столиця", Magellan, школа №220, клінічна лікарня №4, а також низка адмінбудівель і готелів. При цьому зловмисник припустився помилок у деяких адресах.

Запоріжжя

Станом на 16:00 в поліцію надійшло 27 повідомлень про замінування об'єктів цивільної та критичної інфраструктури у більшості районів Запоріжжя.

Раніше також повідомлялося про "замінування" будівлі міської адміністрації, але після перевірки вибухотехніками ця інформація не підтвердилася. Перевірки щодо інших повідомлень тривають, повідомили в облуправлінні Нацполіції.

Івано-Франківськ

Telegram-каналами Івано-Франківська сьогодні ширилася інформація про "замінування" низки навчальних закладів та ресторанів. Це підтвердив керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків місцевому виданню "Інформатор Івано-Франківськ".

"Інформація про мінування надходить нам сьогодні з 11 години до 15. На місце скеровують вибухотехніків. Поліцейські виїжджають на місце та перевіряють інформацію", - заявив Яцків.

Кропивницький

Анонімне повідомлення про мінування в центрі міста надійшло вдень 26 листопада. Йшлося про будівлю по вулиці Великій Перспективній, де розташований Ленінський суд. В Нацполіції області заявили, що після відпрацювання виклику факт мінування не підтвердився.

Лозова

У місті Лозова на Харківщині 26 листопада з'явилася інформація про мінування будівлі міської ради. Повідомлення надійшло на електронну пошту Лозівської міськради. До перевірки залучено всі необхідні служби.

Ізмаїл

На електронну пошту дитячої поліклініки в Ізмаїлі сьогодні прийшло повідомлення про мінування. Таке ж повідомлення отримала адміністрація ліцею №11. Фахівці перевіряють приміщення та евакуюють людей.

При підготовці використовувалися: публікації "Суспільне", місцевих видань та Telegram-каналів, повідомлення пресслужби ВРП.