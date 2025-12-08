Держстратегії розвитку регіонів мають корелювати з курсом України в ЄС, - Шуляк

В Україні готують програму відновлення прифронтових територій на 10 років. Для цього в Раді створили міжфракційне об'єднання та розглядають доцільність окремого підкомітету. Водночас усі стратегії мають узгоджуватися з євроінтеграцією.
Як пише РБК-Україна, про це заявила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.
Як вона розповіла під час виступу на Бучанському форумі, організованому за підтримки ULEAD з Європою, Polaris. Освіта, Офісом Ради Європи в Україні, одне з питань, що важливе для України не лише в контексті відновлення, а й подальшого розвитку, – визначення потенціалу регіонів, які мають розподілення, з огляду на їхню специфіку та вплив на неї євроінтеграційних процесів.
Ба більше, на рівні держави створюється десятирічна програма, яка виходитиме з новими ініціативами стосовно відновлення та розвитку саме прифронтових територій.
Крім цього, у Верховній Раді вже створено міжфракційне об'єднання, яке займається цією проблематикою.
"Також на рівні нашого Комітету ми розглядаємо можливість створення відповідного підкомітету, який буде опікуватися лише прифронтовими територіями. Однак, з огляду на євроінтеграційний курс України, частину євроінтеграційних процесів потрібно буде обовʼязково розширювати й на прифронтові регіони", - акцентувала Олена Шуляк.
Вона додала, що необхідно обов'язково враховувати й специфіку всіх інших регіонів країни.
Наприклад, південь має надзвичайно високий аграрний потенціал. Центральний регіон починає ставати інноваційним центром через велику кількість підприємств, які запускаються тут в царині технологій та інновацій, а в західній частині України розкривається величезний туристичний потенціал.
"Незважаючи на повномасштабне вторгнення, реалізовується низка масштабних проєктів, пов'язаних з рекреацією, з туристичним напрямом. При плануванні розвитку територій, регіонів, потрібно ці речі обовʼязково брати до уваги", - переконана Шуляк.
Парламентарка розповіла, що на рівні законодавства та центральної влади вже є проєкти такого плану. Так, Міністерством економіки затверджена стратегія сільського розвитку до 2030 року.
Крім того, є стратегія державно-регіонального розвитку до 2027 року. Але важливо, зауважила Шуляк, щоб ці стратегії були більш інтегровані між собою. У цьому напрямі і парламенту, і уряду ще слід попрацювати.
Як заявила нардепка, ще одна специфіка, яку не можна ігнорувати, зважаючи на євроінтеграцію - зелений і цифровий перехід, які зараз відбуваються в країнах ЄС.
"Тому хотілося б, щоб і наші проєкти, які зараз будуть подаватися на залучення грантового фінансування, обов'язково мали і цей компонент розвитку. Важливо, щоб ми не просто відновлювали те, що нам зруйнував ворог, а включали відповідний компонент, який буде драйвером відповідного розвитку кожної громади", - зазначила Олена Шуляк.
Також, переконана вона, євроінтеграційна специфіка не може не стосуватися особливостей регіонального самоврядування. Отже, є сенс вивчити досвід європейських країн і в цій царині з тим, щоб за потреби внести відповідні зміни до законодавства.
Цю дискусію, наголосила Олена Шуляк, потрібно вести вже зараз, аби знайти для українських регіонів найкращу модель для розвитку.
