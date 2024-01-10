Держстат назвав продукти, які найбільше подорожчали за останній рік

Продуктова інфляція суттєво сповільнилася у другій половині року. Проте в середньому за рік ціни на продукти були на 14,7% вищими, ніж у 2022 році.

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше м'ясо та м'ясопродукти - на 12,9%, олія - на 9,9% та молоко - на 9,7%.

Також подорожчали сир та м'який сир - на 7,5%, хліб - на 7,0%, безалкогольні напої - на 6,9%, риба та продукти з риби - на 4,1%, овочі - на 3,0%, фрукти - на 2,2%.

Водночас макаронні вироби подешевшали на 0,3%, хліб та хлібопродукти - на 2,8%, цукор - на 5,8%, яйця - на 9,5%, соняшникова олія - на 14,9%.

Тимчасове зниження цін на продукти

Раніше в НБУ повідомили, що цінова динаміка останніх місяців зумовлювалася низкою факторів, деякі з яких мають тимчасовий характер. Хороші врожаї та, відповідно, збільшення пропозиції продуктів харчування сприяли суттєвому зниженню продовольчої інфляції.

За прогнозом НБУ, надалі вплив цього фактора поступово вичерпуватиметься, що разом із низькою базою порівняння для вартості продовольства та збереженням тиску на витрати бізнесу з боку зарплат та енергоносіїв призведе до певного прискорення інфляції - до 9,8% за підсумками 2024 року.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у 2023 році зросли на 5,1%. Це мінімальне значення із 2020 року.