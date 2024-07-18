Держспецслужба транспорту України отримала від США техніку для розмінування, - Кабмін

Американська компанія Tetra Tech, що є виконавцем одного з проектів міжнародної технічної допомоги Україні, що фінансується урядами США та Канади, передала ДССТ чотири машини для розмінування GCS-100 з комплектом навісного обладнання, тягачі для перевезення цих машин, екскаватори JCB та мікроавтобуси для персоналу. Загальна вартість закупленого обладнання склала понад $5,8 млн.

Перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев, який взяв участь у передачі техніки, зазначив, що гуманітарне розмінування є основою для відновлення країни.

Окрім техніки та обладнання, Tetra Tech передала Державній спеціальній службі транспорту комплекти індивідуального захисту для саперів, які працюватимуть із машинами для розмінування. Фахівці ДССТ, які працюватимуть з цими машинами, пройшли навчання в школі Tetra Tech, що функціонує в Україні.

Частина обладнання, яке закупили партнери, виготовлене в Україні. Зокрема, це засоби індивідуального захисту, лафети для перевезення машин для розмінування та бронювання екскаваторів.

Посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що загалом Сполучені Штати передали нашій країні допомоги в сфері гуманітарного розмінування на 180 млн доларів. Це є найбільша допомога, яку США надавали іншим країнам на протимінну діяльність.

Також на сайті Кабміну нагадали, що Сполучені Штати є ключовим партнером України за напрямком протимінної діяльності. Обсяг фінансування ними проектів в сфері ПМД з початку повномасштабного вторгнення складає вже понад 210 мільйонів доларів. Мова йде як про вже виконані проекти, так і ті, що тільки будуть реалізовані.

Більша частина коштів, виділених США, направлена на нарощування потенціалу України в протимінній діяльності.