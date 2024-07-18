Госспецслужба транспорта Украины получила от США технику для разминирования, - Кабмин

Американская компания Tetra Tech, являющаяся исполнителем одного из проектов международной технической помощи Украине, финансируемого правительствами США и Канады, передала ГССТ четыре машины для разминирования GCS-100 с комплектом навесного оборудования, тягачи для перевозки этих машин, экскаваторы JCB и микроавтобусы для персонала. Общая стоимость закупленного оборудования составила более 5,8 млн долларов.

Принявший участие в передаче техники первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев отметил, что гуманитарное разминирование является основой для восстановления страны.

Кроме техники и оборудования Tetra Tech передала Государственной специальной службе транспорта комплекты индивидуальной защиты для саперов, которые будут работать с машинами для разминирования. Специалисты ГССТ, которые будут работать с этими машинами, прошли обучение в функционирующей в Украине школе Tetra Tech.

Часть оборудования, закупленного партнерами, изготовлена в Украине. В частности это средства индивидуальной защиты, лафеты для перевозки машин для разминирования и бронирования экскаваторов.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что в общей сложности Соединенные Штаты передали нашей стране помощи в сфере гуманитарного разминирования на 180 млн долларов. Это самая большая помощь, которую США предоставляли другим странам на противоминную деятельность.

Также на сайте Кабмина напомнили, что Соединенные Штаты являются ключевым партнером Украины по направлению противоминной деятельности. Объем финансирования ими проектов в сфере ГТД с начала полномасштабного вторжения составляет уже более 210 миллионов долларов. Речь идет как об уже выполненных проектах, так и о тех, что только будут реализованы.

Большая часть средств, выделенных США, направлена на наращивание потенциала Украины в противоминной деятельности.