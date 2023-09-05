Держспецлужба транспорту Міноборони отримала автомобілі від громади Києва

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДССТ.

"Шановні Кияни! Група розмінування Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України отримала від вас нові автомобілі для наших саперних груп. Дякуємо громаді Києва та міському голові Віталію Кличку за допомогу", - йдеться у повідомленні.

В ДССТ зазначили, що завдяки цій техніці сапери зможуть більш ефективно працювати за своїм основним призначенням.

"Завдяки цьому транспорту наші сапери зможуть працювати на дорогах, в лісі, на об’єктах інфраструктури по своєму основному профілю", - сказав командир групи розмінування Державної спеціальної служби транспорту Олександр Прижиков.

Раніше повідомлялося, що за ініціативи мера Києва Віталія Кличка видатки міського бюджету Києва на допомогу військовим цього року збільшено до 5 мільярдів гривень.

Окрім того, на сесії Київради 31 серпня силам безпеки та оборони було виділено 800 мільйонів гривень на зведення фортифікаційних споруд.

Також Віталій Кличко запропонував передати 300 мільйонів Міноборони у вигляді субвенції для придбання дронів та засобів антидронового захисту.