В Держслужбі зайнятості розповіли про "чоловічі" професії, яка опанували жінки

Останні роки жінки частіше почали опановувати "традиційно чоловічі" професії. Наприклад, у 2024 році вже близько 300 жінок працевлаштовані верстатницями.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла директор Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк.

За її словами, жінки опановують професії тракториста, машиніста крану, водія навантажувача, оператора верстатів з програмним керуванням, фрезерувальника. А також у будівельній галузі.

"Ми дійсно спостерігаємо, що жінки частіше стали йти на "традиційно чоловічі" професії. Наприклад, у 2024 році вже близько 300 жінок працевлаштовані верстатницями, 128 - машиністками крана, майже 200 жінок отримали ваучери на навчання за професією трактористки", - розповіла Жовтяк.

Вона зауважила, що в рамках програми безоплатного навчання для жінок у "традиційно чоловічих" професіях держава покриває витрати на навчання в розмірі до 30 тисяч гривень.

Завдяки цьому українки зможуть опанувати понад 30 професій та працевлаштуватись у сферах, де вони були менше представлені. Зокрема, і в найбільш затребуваних серед роботодавців. А бізнес отримає можливість підготувати для себе необхідних фахівців, нестачу яких він зараз гостро відчуває.

"Я особисто в одному з наших навчальних центрів пробувала управляти трактором John Deere. До прикладу, там гідропідсилювач керма набагато потужніший, ніж в автомобілі. Панель управління - це комп’ютер. Якщо людина має автомобільні права, то за два-три місяці абсолютно реально опанувати управління цією технікою," - каже Жовтяк.

Наразі спостерігається підвищений попит у роботодавців саме на загадані спеціальності.

"Українці працювати хочуть, але не завжди їхні професійні навички співпадають з потребами роботодавців. Повторюся, маємо великий дефіцит кваліфікованих працівників", - розповіла Жовтяк.

Наразі складніше знайти роботу, наприклад, економістам, юристам, спеціалістам державної служби, операторам комп’ютерного набору, бібліотекарям, листоношам. На них відсутній попит роботодавців, тому є значна кількість відповідних шукачів роботи.

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