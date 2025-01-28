В Госслужбе занятости рассказали о "мужских" профессиях, которыми овладели женщины

Последние годы женщины чаще начали осваивать "традиционно мужские" профессии. Например, в 2024 году уже около 300 женщин трудоустроены станочницами.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор Государственной службы занятости Юлии Жовтяк.

По ее словам, женщины овладевают профессиями тракториста, машиниста крана, водителя погрузчика, оператора станков с программным управлением, фрезеровщика. А также в строительной отрасли.

"Мы действительно наблюдаем, что женщины чаще стали идти на "традиционно мужские" профессии. Например, в 2024 году уже около 300 женщин трудоустроены станочницами, 128 - машинистками крана, почти 200 женщин получили ваучеры на обучение по профессии трактористки", - рассказала Жовтяк.

Она отметила, что в рамках программы бесплатного обучения для женщин в "традиционно мужских" профессиях государство покрывает расходы на обучение в размере до 30 тысяч гривен.

Благодаря этому украинки смогут овладеть более 30 профессиями и трудоустроиться в сферах, где они были меньше представлены. В частности, и в наиболее востребованных среди работодателей. А бизнес получит возможность подготовить для себя необходимых специалистов, недостаток которых он сейчас остро ощущает.

"Я лично в одном из наших учебных центров пробовала управлять трактором John Deere. К примеру, там гидроусилитель руля гораздо мощнее, чем в автомобиле. Панель управления - это компьютер. Если человек имеет автомобильные права, то за два-три месяца абсолютно реально овладеть управлением этой техникой", - говорит Жовтяк.

Сейчас наблюдается повышенный спрос у работодателей именно на указанные специальности.

"Украинцы работать хотят, но не всегда их профессиональные навыки совпадают с потребностями работодателей. Повторюсь, имеем большой дефицит квалифицированных работников", - рассказала Жовтяк.

Сейчас сложнее найти работу, например, экономистам, юристам, специалистам государственной службы, операторам компьютерного набора, библиотекарям, почтальонам. На них отсутствует спрос работодателей, поэтому есть значительное количество соответствующих соискателей работы.

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