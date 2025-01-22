Держслужба у справах дітей ініціює заходи проти насильства після інциденту в Білій Церкві

У Білій Церкві група неповнолітніх побила дівчинку. Держслужба у справах дітей звернулася до правоохоронців із закликом посилити заходи щодо запобігання насильству серед дітей.

Підлітки побили 12-річну дівчинку. Матір потерпілої звернулася до поліції, повідомивши про факт побиття. Тілесні ушкодження дитині завдали троє неповнолітніх: ровесниця дівчинки та двоє хлопців віком 15 і 16 років.

Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські виявили відеозапис, на якому зафіксовано момент побиття. Дізнанням Білоцерківського управління поліції Київської області було відкрито досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження.

Реакція голови Держслужби у справах дітей

Голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський висловив своє обурення щодо цього випадку.

"Як голова служби України у справах дітей, і як громадянин, і як батько - я глибоко обурений цим випадком. Ми вже направили звернення до всіх компетентних органів. Повірте, кожен причетний до цього насильства понесе заслужене покарання", - наголосив Петро Добромільський.

За його словами, необхідно не лише реагувати на такі випадки, а й запобігати їм. Кожна дитина повинна мати впевненість у тому, що в разі звернення за допомогою її інтереси будуть захищені негайно й у повному обсязі.

Для посилення роботи Петро Добромільський звернувся до Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора та обласних військових адміністрацій. Він запропонував запровадити заходи, які допоможуть запобігати насильству серед дітей.

"Служби у справах дітей, соціальні працівники, вчителі - всі, хто працює з дітьми, мають бути пильними і небайдужими. Бо кожен випадок насильства - це наша спільна відповідальність", - зазначив він.