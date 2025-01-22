Госслужба по делам детей инициирует меры против насилия после инцидента в Белой Церкви

В Белой Церкви группа несовершеннолетних избила девочку. Госслужба по делам детей обратилась к правоохранителям с призывом усилить меры по предотвращению насилия среди детей.

Подростки избили 12-летнюю девочку. Мать потерпевшей обратилась в полицию, сообщив о факте избиения. Телесные повреждения ребенку нанесли трое несовершеннолетних: ровесница девочки и двое парней в возрасте 15 и 16 лет.

Во время проведения первоочередных следственных действий полицейские обнаружили видеозапись, на которой зафиксирован момент избиения. Дознанием Белоцерковского управления полиции Киевской области было открыто досудебное расследование по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение.

Реакция председателя Госслужбы по делам детей

Председатель Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский выразил свое возмущение по этому случаю.

"Как глава службы Украины по делам детей, и как гражданин, и как отец - я глубоко возмущен этим случаем. Мы уже направили обращение во все компетентные органы. Поверьте, каждый причастный к этому насилию понесет заслуженное наказание", - подчеркнул Петр Добромильский.

По его словам, необходимо не только реагировать на такие случаи, но и предотвращать их. Каждый ребенок должен иметь уверенность в том, что в случае обращения за помощью его интересы будут защищены немедленно и в полном объеме.

Для усиления работы Петр Добромильский обратился в Министерство внутренних дел, Национальную полицию, Офис Генерального прокурора и областные военные администрации. Он предложил ввести меры, которые помогут предотвращать насилие среди детей.

"Службы по делам детей, социальные работники, учителя - все, кто работает с детьми, должны быть бдительными и неравнодушными. Потому что каждый случай насилия - это наша общая ответственность", - отметил он.