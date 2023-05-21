Держсекретар США закликав Лукашенка звільнити політв'язнів

21 травня відзначається День солідарності з політв'язнями Білорусі. За інформацією державного департаменту Сполучених Штатів у РБ несправедливо утримують у в'язницях понад 1500 осіб.

"Ми закликаємо до їх негайного, безумовного звільнення та підтримуємо прагнення народу Білорусі до демократичного майбутнього", - написав Блінкен.

У держдепі зазначають, що ці чоловіки та жінки були заарештовані та ув’язнені за реалізацію своїх прав людини та свобод у боротьбі за білоруську демократію, протести проти фальсифікації виборів або за протидію війні Росії проти України. Багато судів над ними проходили за зачиненими дверима, захищені від громадського контролю.