Держсекретар США та міністр закордонних справ Великобританії відвідають Україну

"Ми з Тоні вирушимо до Києва цього тижня, що стане першим спільним візитом представників наших країн за більш ніж десять років. Ми - найближчі союзники, і цей візит підтвердить нашу прихильність підтримці України", - заявив Леммі.

Блінкен зі свого боку наголосив на важливості візиту в Україну в критичний момент.

"Я думаю, що це критичний момент для України в розпал інтенсивного осіннього сезону бойових дій, коли Росія продовжує нарощувати свою агресію", - зазначив він.

Держсекретар США додав, що Росія посилює свої атаки на міста, на людей, зокрема, на енергетичну інфраструктуру, на електрику, "і все це напередодні найхолодніших місяців".

