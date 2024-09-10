Блінкен обговорить підтримку України на зустрічі з прем'єром Британії в Лондоні

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорить зусилля щодо підтримки України у її війні проти Росії, а також відповіді на конфлікт на Близькому Сході з прем'єр-міністром Кіром Стармером та іншими офіційними особами Великобританії в Лондоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

Держдепартамент повідомив, що на зустрічах зі Стармером та міністром закордонних справ Девідом Леммі Блінкен також обговорить такі питання, як Індо-Тихоокеанський регіон та оборонний пакт AUKUS між США, Австралією та Великобританією.

Поїздка Блінкена відбувається на фоні повідомлень про те, що Тегеран постачав Росії балістичні ракети. Представник Євросоюзу назвав цю інформацію "достовірною".

Минулого тижня телеканали CNN та Wall Street Journal з посиланням на неназвані джерела повідомили, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності.

Візит Блінкена до Лондона відбувся через тиждень після того, як Великобританія призупинила дію деяких ліцензій на експорт зброї до Ізраїлю через обладнання, яке могло бути використане у війні у Газі.

Адміністрація президента Джо Байдена та віце-президента Камали Гарріс, яка балотується на посаду його наступника, зазнає тиску з боку критиків війни, які вимагають призупинити деякі постачання зброї Ізраїлю, найближчому союзнику Вашингтона на Близькому Сході.

Згідно з заявою британського уряду, Блінкен перебуває в Лондоні і почне переговори з Леммі щодо стратегічного діалогу між Великобританією та США з метою зміцнення зв'язків, які забезпечують зростання та безпеку.

У заяві також йдеться, що йтиметься про ключові елементи відносин між Великобританією та США, включаючи оборону та безпеку, Європу, Україну, Близький Схід, Індо-Тихоокеанський регіон та інші глобальні пріоритети.

"У більш нестабільному та небезпечному світі ще важливіше, щоб ми були тісно пов'язаними країнами", - сказав Леммі у заяві перед зустріччю.