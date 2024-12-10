У Держпродспоживслужбі назвали найнебезпечніші товари року: що зміниться наступного

У 2025 році в Україні планують посилити заходи захисту прав споживачів та контролю за нехарчовою продукцією.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Зміст
Згідно з даними міжнародної системи RAPEX, найбільш небезпечними товарами у 2024 році виявилися:
У Держпродспоживслужбі розповіли, що впродовж 2024 року її спеціалісти здійснили понад 900 перевірок характеристик продукції. У результаті було виявлено:
Уточнюється, що товари, які не відповідають вимогам безпеки, можуть становити ризик для здоров'я споживачів.
"Продукція, що не відповідає встановленим вимогам, класифікується як така, що має високий ступінь ризику", - наголосили у держслужбі.
Особливо це стосується:
На 2025 рік Держпродспоживслужба розробила та погодила секторальний план державного ринкового нагляду.
Документ вимагає посилення контролю за імпортною продукцією. Зокрема посилення перевірок товарів, які потрапляють на ринок через неформальні канали.
Крім того, планується:
За словами заступника голови Держпродспоживслужби Андрія Крейтора, особлива увага буде направлена на проблему "сірого" імпорту та контрабанди продукції, яка потрапляє на ринок без належної документації.
Зазначається, що використовуючи інтегрований підхід до формування й реалізації державної політики у сфері державного ринкового нагляду, під час розроблення проекту секторального плану ринкового нагляду на 2025 рік було враховано:
Насамкінець споживачам надали кілька основних рекомендацій:
"Держпродспоживслужба продовжує зміцнювати безпеку споживчого ринку в Україні, тісно співпрацюючи з європейськими партнерами для впровадження найвищих стандартів безпечності та якості нехарчової продукції, прагнучи удосконалити систему ринкового нагляду відповідно до найкращих практик Європейського Союзу", - підсумував Крейтор.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні змінили правила торгівлі для ринків.
Читайте також, які речі заборонено вивозити з інших країн.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.