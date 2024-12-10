В Госпродпотребслужбе назвали самые опасные товары года: что изменится в следующем

В 2025 году в Украине планируют усилить меры защиты прав потребителей и контроля за непродовольственной продукцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
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Согласно данным международной системы RAPEX, наиболее опасными товарами в 2024 году оказались:
В Госпродпотребслужбе рассказали, что в течение 2024 года ее специалисты осуществили более 900 проверок характеристик продукции. В результате было обнаружено:
Уточняется, что товары, не отвечающие требованиям безопасности, могут представлять риск для здоровья потребителей.
"Продукция, которая не отвечает установленным требованиям, классифицируется как имеющая высокую степень риска", - подчеркнули в госслужбе.
Особенно это касается:
На 2025 год Госпродпотребслужба разработала и согласовала секторальный план государственного рыночного надзора.
Документ требует усиления контроля за импортной продукцией. В частности, усиления проверок товаров, попадающих на рынок через неформальные каналы.
Кроме того, планируется:
По словам заместителя главы Госпродпотребслужбы Андрея Крейтора, особое внимание будет направлено на проблему "серого" импорта и контрабанды продукции, которая попадает на рынок без должной документации.
Отмечается, что используя интегрированный подход к формированию и реализации государственной политики в сфере государственного рыночного надзора, при разработке проекта секторального плана рыночного надзора на 2025 год были учтены:
В заключение потребителям предоставили несколько основных рекомендаций:
"Госпродпотребслужба продолжает укреплять безопасность потребительского рынка в Украине, тесно сотрудничая с европейскими партнерами для внедрения высочайших стандартов безопасности и качества непродовольственной продукции, стремясь усовершенствовать систему рыночного надзора в соответствии с лучшими практиками Европейского Союза", - подытожил Крейтор.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине изменили правила торговли для рынков.
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