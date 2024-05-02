Держприкордонслужба назвала напрямок, де Росія найактивніше застосовує ДРГ

"Найбільш активним напрямком, де ворог продовжує застосовувати свої розвідувально-диверсійні групи, залишається Сумська область. Раніше була активність і по Харківській області, але за останній час вона знизилась", - заявив він.

За словами Демченка, по Чернігівській області також активності ворожих ДРГ не фіксується.

"А от Сумська область залишається для них пріоритетною. Бо фактично по кілька ворожих розвідувально-диверсійних груп протягом тижня викриваються. Не можна казати, що вони заходять, чи намагаються заходити щоденно, але по кілька груп за тиждень, за останній час - ось така їхня активність", - підкреслив він.