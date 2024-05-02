Госпогранслужба назвала направление, где Россия наиболее активно применяет ДРГ

Сумская область сейчас является тем направлением, где россияне наиболее активно пытаются применять разведывательно-диверсионные группы.
Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Медиацентра Украина.
"Наиболее активным направлением, где враг продолжает применять свои разведывательно-диверсионные группы, остается Сумская область. Ранее была активность и по Харьковской области, но за последнее время она снизилась", - заявил он.
По словам Демченко, по Черниговской области также активности вражеских ДРГ не фиксируется.
"А вот Сумская область остается для них приоритетной. Потому что фактически по несколько вражеских разведывательно-диверсионных групп в течение недели разоблачаются. Нельзя говорить, что они заходят, или пытаются заходить ежедневно, но по несколько групп за неделю, за последнее время - вот такая их активность", - подчеркнул он.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину приграничные районы Сумской области подвергаются непрерывным обстрелам со стороны российских войск. Ситуация в регионе остается сложной и опасной.
В связи с усилением артиллерийских обстрелов власти Сумской области в прошлом году объявили об эвакуации людей из 5-километровой зоны вдоль границы с Россией. А уже в этом году в этой же 5-километровой пограничной зоне был введен запрет на движение автомобилей по участкам дорог.
В январе в результате обстрела российской диверсионно-разведывательной группой погибли два человека в селе Андреевка, что находится в 5-километровой пограничной зоне с Россией.
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