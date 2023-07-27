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Держпереворот у Нігері: президент Беніна поїхав на переговори між сторонами

Фото: Мохамед Базум, президент Нігеру (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Беніна Патріс Телон прямує до Нігеру, де співробітники президентської гвардії затримали главу держави Мохамеда Базума, з метою проведення переговорів між сторонами. Між тим нігерійські військові оголосили, що повалили уряд та взяли владу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters и AFP.

На тлі спроби державного перевороту в Нігері сусіди цієї країни направляють посередницьку місію для врегулювання ситуації. Президентська охорона у середу продовжувала утримувати президента Нігера Базума у його палаці у столиці Ніамеї.

За словами президента Беніна Талона, він прямує до Нігеру, щоб оцінити ситуацію після зустрічі з нігерійським колегою, і головою західноафриканського блоку ECOWAS Болою Тінубу.

Раніше того ж дня президент Нігера опублікував заяву, в якій говорилося, що президентська гвардія "даремно" розпочала "антиреспубліканський" рух, проте пізніше вона була видалена.

Також повідомлялося про те, що армія готова атакувати бунтівників, якщо вони не схаменуться.

Офіційний представник Європейського союзу також повідомив пізніше у середу, що переговори ведуться, і що лідери ЄС двічі розмовляли із президентом Базумом.

Додамо, що солдати взяли під контроль усі дороги, що ведуть до національної телевізійної станції, якою протягом дня йшли концерти та фільми.

Військові Нігера заявили про взяття влади

Між тим, пізніше в заяві по телебаченню в Нігері солдати оголосили, що повалили уряд президента Мохамеда Базума.

Державний секретар США Ентоні Блінкен Ентоні виступив із попередженням, що допомога постраждалій країні залежить від "демократичного правління".

Заколот у Нігері

Президент Нігера зазначав, що 26 липня "елементи президентської гвардії взяли участь у русі антиреспубліканських настроїв і марно намагалися заручитися підтримкою національних збройних сил і національної гвардії".

При цьому зазначалося, що Базум "живий і здоровий" і "перебуває в процесі переговорів" з солдатами, які беруть участь у захопленні.

Пізніше стало відомо, що бунтівники в Нігері відмовилися відпустити Базума, переговори з президентською охороною провалилися. Водночас армія країни не підтримала бунтівників.

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли солдати загрожують владі Нігеру.

Так, 1 березня 2021 року офіцери спробували повалити Махамаду Ісуфу за два дні до інавгурації Мохамеда Базума.

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Нигер