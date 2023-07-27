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Госпереворот в Нигере: президент Бенина уехал на переговоры между сторонами

Фото: Мохамед Базум, президент Нигера (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Бенина Патрис Тэлон направляется в Нигер, где сотрудники президентской гвардии задержали главу государства Мохамеда Базума, с целью проведения переговоров между сторонами. Между тем нигерийские военные объявили, что свергли правительство и взяли власть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и AFP.

На фоне попытки государственного переворота в Нигере соседи этой страны направляют посредническую миссию для урегулирования ситуации. Президентская охрана в среду продолжала удерживать президента Нигера Базума в его дворце в столице Ниамее.

По словам президента Бенина Талона, он направляется в Нигер, чтобы оценить ситуацию после встречи с нигерийским коллегой, и председателем западноафриканского блока ECOWAS Болой Тинубу.

Ранее в тот же день президент Нигера опубликовал заявление, в котором говорилось, что президентская гвардия "напрасно" начала "антиреспубликанское" движение, однако позже оно было удалено.

Также сообщалось о том, что армия готова атаковать мятежников, если они не одумаются.

Официальный представитель Европейского союза также сообщил позже в среду, что переговоры ведутся, и что лидеры ЕС дважды разговаривали с президентом Базумом.

Добавим, что солдаты взяли под контроль все дороги, ведущие к национальной телевизионной станции, по которой в течение дня шли концерты и фильмы.

Военные Нигера заявили о взятии власти

Между тем позже в заявлении по телевидению в Нигере солдаты объявили, что свергли правительство президента Мохамеда Базума.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен Энтони выступил с предупреждением, что помощь пострадавшей стране зависит от "демократического правления".

Мятеж в Нигере

Президент Нигера отмечал, что 26 июля "элементы президентской гвардии приняли участие в движении антиреспубликанских настроений и тщетно пытались заручиться поддержкой национальных вооруженных сил и национальной гвардии".

При этом отмечалось, что Базум "жив и здоров" и "находится в процессе переговоров" с участвующими в захвате солдатами.

Позже стало известно, что мятежники в Нигере отказались отпустить Базума, "переговоры" с президентской охраной провалились. В то же время армия страны не поддержала мятежников.

Отметим, что это уже не первый случай, когда солдаты угрожают властям Нигера.

Так, 1 марта 2021 года офицеры попытались свергнуть Махамаду Иссуфу за два дня до инаугурации Мохамеда Базума.

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Нигер