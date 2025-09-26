Держфонд регіонального розвитку тестують як інструмент за моделлю політики згуртованості ЄС, - Шуляк

Однак попри те, що ДФРР через війну був три роки на паузі, впродовж 2026 року він має стати свого роду пілотом, що дозволить досить швидко наблизити національні процедури до всіх стандартів, які застосовуються в Європейському Союзі згідно з розділом 22.

Вона переконана, що 2025 рік стане тестовим роком для переходу від "фінансування об’єктів" до програмного управління за євростандартами. Йдеться про прозорий відбір, публічний моніторинг і звітування, а також про формування кадрових підрозділів на місцях. При цьому ресурс обмежений – лише 1 млрд грн на 2025 рік і до 50 млн грн на кожний проєкт до кінця року. Однак саме ці рамки, зазначила Шуляк, мають показати, чи готові регіони працювати за моделлю спільного управління ЄС.

"ДФРР запускають як пілот, що наблизить національні процедури до стандартів розділу 22 ЄС та нової архітектури політики згуртованості. Тобто ми не чекаємо наступного фінансового періоду ЄС 2028-2034, стартуємо вже зараз, щоб швидко вчитися, аналізувати досвід і робити власні кроки, аби інструмент працював максимально ефективно", - наголосила нардепка.

Переваги Державного фонду регіонального розвитку для майбутнього членства в ЄС наступні:

Впровадження прозорої системи управління, відбору та моніторингу коштів, спрямованих на розвиток регіональної політики.

Формування інституційної бази на національному рівні шляхом створення підрозділів та окремих установ, відповідальних за підтримку Державного фонду регіонального розвитку.

Розвиток потенціалу на національному рівні в управлінні програмами та конкурсами, а також моніторингу їх реалізації.

Підготовка людських ресурсів, які в майбутньому будуть відповідальні за управління програмами ЄС у межах політики згуртування через систему делегованого управління.

За словами Шуляк, ключовий акцент - інституційна спроможність громад, тому головним ризиком є не сума коштів і збір звіти про їх використання, а якість команд на місцях. Потрібно, пояснила парламентарка, реагувати на дані, коригувати управлінські рішення, вибудовувати ефективний моніторинг і публічно звітувати. Тому саме в 2025 році швидкість і дисципліна реалізації покажуть, які правила слід змінювати в наступному році.

Олена Шуляк зауважила, що оновлена в серпні постанова уряду прибрала депутатські комісії та розширила коло учасників відбору – органи місцевого самоврядування, асоціації, громадянське суспільство, експертів. Завдяки цьому можна побудувати цілу систему: як прозоро відбирати проєкти, як здійснювати моніторинг і як публічно звітувати.

"Водночас нинішні правила мають часові обмеження, тож завдання – зафіксувати сталу модель у законі. Потрібно так закріпити процедури, щоб уже не можна було звернути з цього шляху. Ми зменшуємо ризики відкату, синхронізуючись із рекомендаціями Єврокомісії", - пояснила Олена Шуляк.

При цьому парламентарка наголосила, що попри наявність бюджетної декларації на 2026-2028 роки із намірами виділити на ДФРР 90 млрд грн до 2028 року, реальне фінансування наразі скромніше. Тим не менш, 2025 рік є свого року експериментом і високою швидкістю, за підсумками якого уряд має відкоригувати процедури на 2026 рік. У межах такого пілоту, переконана Шуляк, можна буде зробити висновки й змінити правила там, де це потрібно.

"Окремий блок - робота з людським капіталом і методиками. Комітет підписав меморандум про співпрацю з науковою спільнотою НАН України. Науковий потенціал потрібен не для формальностей, а щоб стандартизувати оцінювання, посилити моніторинг і KPI. Це підвищить якість управління програмами ЄС у моделі спільного управління", - підсумувала Олена Шуляк.