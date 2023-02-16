Держдума узаконила знижки на нафту марки Urals

Росія значною мірою залежить від податків на свій прибутковий експорт нафти та газу для своїх витрат, але доходи впали через ембарго Європейського Союзу та обмеження цін G7 на продаж російської нафти та нафтопродуктів.

Більше нафти і газу тепер іде до Азії, а не до Європи, що робить попередній орієнтир, що базується на цінах на російську нафту марки Urals у європейських портах, неактуальним.

Новий закон встановлює максимальний дисконт для Urals порівняно з Brent для податкових розрахунків на рівні 34 доларів за барель у квітні, 31 долар у травні, 28 доларів у червні та 25 доларів у липні, тобто фактично неподалік поточних ринкових цін на нафту марки Urals.

Минулого року російський уряд отримав близько 11,6 трлн рублів (165 млрд доларів) доходів від нафти та газу.

Продажі в Європу, яка раніше була ключовим ринком для Росії, різко впали після того, як у лютому минулого року Москва розпочала військове вторгнення в Україну.

Москва перемістила деякі поставки до Індії та Китаю, але була змушена продавати Urals з великою знижкою. Раніше Urals торгувалася з однозначним дисконтом Brent.