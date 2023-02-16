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Госдума узаконила скидки на нефть марки Urals

Фото: в России принят закон, закрепляющий скидки на нефть марки Urals (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская Госдума приняла закон, изменяющий ориентиры цен на нефть, которые Москва использует для расчета многомиллиардных налоговых сборов на экспорт нефти, пытаясь покрыть растущий дефицит бюджета из-за западных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Россия в значительной степени зависит от налогов на свой прибыльный экспорт нефти и газа для своих расходов, но доходы упали из-за эмбарго Европейского Союза и ограничения цен G7 на продажу российской нефти и нефтепродуктов.

Больше нефти и газа теперь идет в Азию, а не в Европу, что делает предыдущий ориентир, основанный на ценах на российскую нефть марки Urals в европейских портах, неактуальным.

Новый закон устанавливает максимальный дисконт для Urals по сравнению с Brent для налоговых расчетов на уровне 34 долларов за баррель в апреле, 31 доллар в мае, 28 долларов в июне и 25 долларов в июле, т. е. фактически недалеко от текущих рыночных цен на нефть марки Urals.

В прошлом году российское правительство получило около 11,6 трлн рублей (165 млрд долларов) доходов от нефти и газа.

Продажи в Европу, ранее являвшуюся ключевым рынком для России, резко упали после того, как в феврале прошлого года Москва начала военное вторжение в Украину.

Москва переместила некоторые поставки в Индию и Китай, но была вынуждена продавать Urals с большой скидкой. Ранее Urals торговалась с однозначным дисконтом к Brent.

Россия также сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки в марте под давлением западных санкций и растущими скидками на Urals.

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Российская ФедерацияUrals