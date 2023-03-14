Держдума РФ схвалила тюремні терміни до 15 років за критику найманців "Вагнера"

Нижня палата російського парламенту, Державна дума, схвалила поправку, яка передбачає покарання за дискредитацію "добровольчих" груп, що воюють проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Поправка розглядається як спроба "захистити" бойовиків групи "Вагнера".

Засновник групи Євген Пригожин запропонував розширити заходи цензури, запроваджені Росією під час війни після того, як Москва вторглася до України.

У січні Пригожин звернувся до парламенту із проханням заборонити негативні повідомлення у ЗМІ про його людей шляхом внесення поправок до Кримінального кодексу. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін швидко заявив, що цю ідею він підтримав.

За чинним російським законодавством "дискредитація" армії може бути покарана позбавленням волі на строк до п'яти років, а розповсюдження "відомо неправдивої інформації" про неї - до 15 років позбавлення волі.

Тепер норми крім військових та Росгвардії тепер поширюватимуться на "добровольчі формування, організації або особи", які сприяють у виконанні завдань, покладених на збройні сили РФ.

За даними правозахисної групи "ОВД-Інфо", російські прокурори вже порушили понад 5800 справ проти людей за дискредитацію збройних сил, а влада також використала закони про боротьбу з розповсюдженням неправдивої інформації для винесення тривалих тюремних термінів давнім критикам Кремля.