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Госдума РФ одобрила тюремные сроки до 15 лет за критику наемников "Вагнера"

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Москва, Вторник 14 марта 2023 14:23
Госдума РФ одобрила тюремные сроки до 15 лет за критику наемников "Вагнера" Фото: Госдума подержала боевиков "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Нижняя палата российского парламента, Государственная дума, одобрила поправку, предусматривающую наказание за дискредитацию "добровольческих" групп, воюющих против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Поправка рассматривается как попытка "защитить" боевиков группы "Вагнера".

Основатель группы Евгений Пригожин предложил расширить меры цензуры, введенных Россией во время войны после того, как Москва вторглась в Украину.

В январе Пригожин обратился к парламенту с просьбой запретить негативные сообщения в СМИ о его людях путем внесения поправок в Уголовный кодекс. Спикер Госдумы Вячеслав Володин быстро заявил, что эту идею он поддержал.

По действующему российскому законодательству "дискредитация" армии может быть наказана лишением свободы на срок до пяти лет, а распространение "заведомо ложной информации" о ней - до 15 лет лишения свободы.

Теперь нормы помимо военных и Росгвардии теперь будут распространяться на "добровольческие формирования, организации или лица", которые оказывают "содействие в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы РФ".

По данным правозащитной группы "ОВД-Инфо", российские прокуроры уже возбудили более 5800 дел против людей за дискредитацию вооруженных сил, а власти также использовали законы о борьбе с распространением ложной информации для вынесения длительных тюремных сроков давним критикам Кремля.

Напомним группа "Вагнер" признана террористической во многих странах мира, а против ее основателя Евгения Пригожина введены санкции в США и ЕС.

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