У Держдепі заявили, що США не вели таємні перемовини з Росією, - Reuters

Адміністрація Джо Байдена не санкціонувала та не підтримувала таємні зустрічі, які колишні високопосадовці національної безпеки США проводили з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами джерела, у Білому домі не підтримували зустрічі, які нібито проводились колишніми американськими чиновниками з представниками РФ щодо миру в Україні.
"Адміністрація Байдена не санкціонувала ці дискусії. І як ми неодноразово говорили, нічого про Україну без України", - сказав речник Держдепу.
Він також зауважив, що США будуть і надалі надавати зброю ЗСУ, щоб українці "могли вести переговори з позиції сили, коли вважатимуть, що час настав".
Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилась інформація щодо того, що група колишніх високопоставлених чиновників із нацбезпеки США провела таємні переговори з близькими до Кремля відомими росіянами і главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Це розмови нібито проводилися з метою створення основи для майбутніх переговорів про припинення війни РФ проти України.
Торік президент України Володимир Зеленський прийняв рішення, схвалене Радою національної безпеки та оборони, яке забороняє будь-які переговори з російським диктатором, Володимиром Путіним.
Секретар РНБО, Олексій Данілов, підкреслював, що двері для діалогу з Росією в цей час зачинені. Він нагадав про прості умови, які Україна ставить для завершення конфлікту.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що розмови про необхідність переговорів України та Росії є інфантильними, оскільки в цій війні може бути лише один переможець й переможений.
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