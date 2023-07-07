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У Держдепі заявили, що США не вели таємні перемовини з Росією, - Reuters

Фото: у Держдепі заявили, що США не вели таємні перемовини з Росією, - Reuters (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Адміністрація Джо Байдена не санкціонувала та не підтримувала таємні зустрічі, які колишні високопосадовці національної безпеки США проводили з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерела, у Білому домі не підтримували зустрічі, які нібито проводились колишніми американськими чиновниками з представниками РФ щодо миру в Україні.

"Адміністрація Байдена не санкціонувала ці дискусії. І як ми неодноразово говорили, нічого про Україну без України", - сказав речник Держдепу.

Він також зауважив, що США будуть і надалі надавати зброю ЗСУ, щоб українці "могли вести переговори з позиції сили, коли вважатимуть, що час настав".

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилась інформація щодо того, що група колишніх високопоставлених чиновників із нацбезпеки США провела таємні переговори з близькими до Кремля відомими росіянами і главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Це розмови нібито проводилися з метою створення основи для майбутніх переговорів про припинення війни РФ проти України.

Переговори України та Росії

Торік президент України Володимир Зеленський прийняв рішення, схвалене Радою національної безпеки та оборони, яке забороняє будь-які переговори з російським диктатором, Володимиром Путіним.

Секретар РНБО, Олексій Данілов, підкреслював, що двері для діалогу з Росією в цей час зачинені. Він нагадав про прості умови, які Україна ставить для завершення конфлікту.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що розмови про необхідність переговорів України та Росії є інфантильними, оскільки в цій війні може бути лише один переможець й переможений.

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