У Держдепі заявили про готовність запровадити санкції проти грузинської влади

За словами представника Держдепу, Штаті вже готові використати щодо грузинської влади "будь-які інструменти", в тому числі санкційні обмеження.

Причиною є спроби влади Грузії розігнати масові протести через скандальні рішення уряду про заморозку євроінтеграції, та стосовно результатів проведення самих виборів до парламенту країни, які відбувалися з порушеннями.

Міллер допустив, що такі санкції можуть бути запроваджені ще при чинній адміністрації президента США Джо Байдена.

"Ми використовуватимемо всі наявні у нас інструменти, щоби притягти Грузію до відповідальності за ці кроки, в тому числі шляхом запровадження персональних санкцій". - сказав американський чиновник.

Разом з тим Міллер не уточнив, щодо кого саме такі санкції готуються, та які обмеження вони включатимуть.

Протести у Грузії та санкції

Нагадаємо, на парламентських виборах у Грузії наприкінці жовтня, за даними ЦВК країни, перше місце посіла проросійська партія "Грузинська мрія". При цьому міжнародні спостерігачі фіксували низку порушень під час голосування та під час виборів. Це спричинило масові протести.

У Грузії учасники акцій протесту вимагають провести нові вибори, а також відпустити всіх затриманих політичних в'язнів. Водночас у Грузії проти демонстрантів силовики застосовують газ та водомети.

Нещодавно Україна запровадила санкції проти влади Грузії. Крім того, президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу також запроваджувати обмеження.

Додамо, 9 грудня посол Євросоюзу у Грузії Павло Герчинський розповів, що в ЄС уже готують санкції проти влади Грузії. Але для того, щоб вони набули чинності, потрібний буде консенсус серед 27 країн-членів блоку.