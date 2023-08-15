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У Держдепі засудили провокацію РФ щодо турецького судна: "Неприйнятна ескалація"

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Вівторок 15 серпня 2023 01:15
У Держдепі засудили провокацію РФ щодо турецького судна: "Неприйнятна ескалація" Фото: заступник представника зовнішньополітичного відомства США Ведант Пател (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Державний департамент США засудив провокаційні дії флоту РФ щодо турецького суховантажного судна "Сукра Окан" у Чорному морі, який прямував до українського порту Ізмаїл, розцінивши як "неприйнятна ескалація".

Про це заявив представник Держдепу США Ведант Пател, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Це, на наш погляд, неприйнятна ескалація, яка ще раз демонструє відповідальність Москви за те, що зерно не потрапляє туди, куди воно має бути доставлене", - зазначив чиновник на прес-брифінгу.

Заступник представника зовнішньополітичного відомства США нагадав, що, за даними Міністерства закордонних справ України, з моменту припинення участі РФ у Чорноморській зерновій ініціативі країна-агресор атакувала 26 об'єктів української портової інфраструктури та знищила понад 220 тисяч тонн зерна.

Представник Держдепу додав, що Вашингтон продовжує "уважно стежити за цією ситуацією".

"І ми, звичайно ж, стурбовані тим, що російські військові можуть розширити свої цілі стосовно українських зернових об'єктів, включивши до них напади на цивільні судна у Чорному морі", - сказав він.

Пател наголосив, що РФ має "негайно знову приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи".

Провокація РФ у Чорному морі та інцидент із судном "Сукра Окан"

У Міноборони РФ 13 серпня заявили про те, що зупинили в Чорному морі іноземне судно, яке йшло до порту Ізмаїла на Одещині.

У РФ розповіли, що нібито один з її військових кораблів зробив "попереджувальні постріли" по вантажному судну у Чорному морі після того, як воно не відреагувало на вимогу зупинитися.

Разом з тим InformNapalm повідомило, що моряки "Сукра Окан" не підкорилися вимогам росіян зупинити хід, а просто тимчасово змінили курс у напрямку берега територіальних вод Туреччини.

МЗС України рішуче засудило провокаційні дії РФ щодо турецького суховантажного судна "Сукру Окан", і зазначило, що ВМС РФ грубо порушили Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права та інші норми міжнародного права.

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