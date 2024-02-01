В Держдепі заперечили інформацію про те, що США виступають проти вступу України до НАТО

Під час брифінгу речника Держдепу попросили прокоментувати інформацію про те, що адміністрація Байдена, нібито, виступає проти інтеграції України до НАТО попри те, що більшість західних союзників підтримують розширення Альянсу.

"Ці повідомлення не відповідають дійсності. Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО", - заявив Міллер.

Стаття Foreign Policy

Як писало Foreign Policy, Україна та її союзники підштовхують НАТО до офіційного запрошення Києва стати членом військового Альянсу під час майбутнього великого саміту. Водночас їх зусилля, нібито, наражаються на опір з боку США та Німеччини.

Зазначається, що Київ користується підтримкою східноєвропейських країн, які вже входять до НАТО, у тому ж числі Польщі та країн Балтії. Розширення Альянсу союзники розглядаються як найефективніший та найменш витратний спосіб послабити ірредентистські амбіції Росії у Східній Європі.

"Однак інші західні представники НАТО, особливо у Вашингтоні та Берліні, вважають, що ще надто рано розпочинати процес прийняття України до НАТО, поки країна все ще веде війну проти Росії... Офіційні особи обох країн наполягають на тому, що Україна повинна зрештою вступити в НАТО, але зараз не час починати цей процес", - пише видання.