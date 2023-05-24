В Держдепі не вірять вкидам щодо використання зброї США у Бєлгородській області РФ

"Ми бачили деякі повідомлення, які розповсюджуються в соціальних мережах, де стверджується, що в цих атаках використовувалася зброя, поставлена США. Я скажу - на цей момент ми скептичні щодо правдивості даних повідомлень", - наголосив чиновник.

Також Міллер зазначив, що Штати не схвалюють удари по території РФ, зокрема з використанням американської зброї, при цьому Україна має право самостійно вирішувати, як захищатись від російської повномасштабної військової агресії.

"Як я вже говорив напередодні, ми не схвалюємо удари всередині Росії, і ми чітко даємо це зрозуміти. Але, як ми теж говорили, саме від України залежить, як вести цю війну", - заявив він.

При цьому речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер заявив, що Штати моніторять інформацію про використання американської зброї в Росії, і "уважно стежить" за нею.

"Ми можемо підтвердити, що уряд США не погодив жодної передачі озброєння третій стороні, воєнізованим угрупованням поза Збройними силами України. Також українська сторона не просила про будь-які передачі", - зазначив він.

Операція у Бєлгородській області

Бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) і Легіону "Свобода Росії" (ЛСР), що воюють на боці України, вранці 22 травня організували рейд до Бєлгородської області РФ. Того ж дня вони заявили, що захопили військову техніку, зокрема, російський БТР-82А. За даними інтерактивної карти DeepState, станом на ранок 23 травня, операція охопила вже понад 30 кв. км.

Як зазначають у Головному управлінні розвідки Міноборони України, "РДК" та "ЛСР" складаються виключно з громадян РФ, і розпочали вони операцію з метою "звільнення цих територій від путінського режиму" та для створення демілітаризованої зони у прикордонних районах РФ.

23 травня джерело РБК-Україна в ГУР розповіло, що Росія перекидає частину військ з фронту для оборони Бєлгородської області. У цьому регіоні вчора ввели контртерористичну операцію, яку сьогодні вже було скасовано. При цьому операція "РДК" та "ЛСР" у Бєлгородській області - триває.

Сьогодні в Міноборони РФ заявили про нібито знищення "українських формувань", які зайшли на територію Бєлгородської області, і що втрати диверсантів склали "понад 70 осіб, 4 бойові броньовані машини та 5 пікапів". Однак бійці "ЛСР" спростували такі повідомлення і заявили про знищення мотострілецької роти росіян, до якої зазвичай входять близько 150 солдатів.