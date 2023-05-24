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В Держдепі США заявили, що РФ вдається до явних порушень "зернової угоди"

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Середа 24 травня 2023 02:18
В Держдепі США заявили, що РФ вдається до явних порушень "зернової угоди" Фото: Держдеп США звинуватив РФ у перешкоджанні роботі "зернової угоди" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Державний департамент США відзначив явні порушення Росією "зернової угоди" - та досі блокує трафік в одному із трьох портів.

Про це заявив речник Держдепу США Меттью Міллер, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За словами Міллера, така поведінка РФ не є новою, адже вона перешкоджала нормальній роботі ініціативи одразу після підписання угоди.

"Ми повинні чітко розуміти, що тут відбувається: сторони домовилися забезпечити незакритий експорт українських продуктів харчування з трьох портів. Але зараз Росія відмовляється допускати судна до одного з цих трьох портів, і це є явним порушенням їхніх зобов'язань в рамках Чорноморської зернової ініціативи", - пояснив Міллер.

Такі дії РФ можуть призвести до зростання світових цін на продовольство та зменшення доступності їжі для країн, які потребують допомоги.

Що цьому передувало?

"Зернова угода" - договір між Україною, Туреччиною, РФ та ООН, закликаний до вирішення проблеми зупинки поставок зерна з України в країни, що розвиваються.

Термін дії угоди щоразу продовжують попри постійні скарги РФ та погрози її вийти з ініціативи. Востаннє "зернову угоду" продовжили 17 травня ще на два місяці.

Однак, після цього РФ продовжила блокувати морський трафік в порту "Південний". Вже приблизно місяць на території порту заблоковано 1,5 млн агропродукції для 10 країїн світу.

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