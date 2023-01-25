У Держдепі США закликали всі країни активізувати військову допомогу Україні

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

"Ми хотіли б, щоб країни у всьому світі активізувалися, а в деяких випадках продовжили активно надавати українським партнерам те, що їм потрібне", - заявив Прайс.

За його словами, в окремих випадках йдеться про поповнення ЗСУ озброєнням, яке українці вже мають у своєму арсеналі. А у деяких випадках варто говорити про перспективи забезпечення українських сил новими типами озброєнь.

У той же час представник Держдепу США зазначив, що Вашингтоні не вказують союзникам і партнерам, що необхідно надавати Україні.

"Це суверенне рішення кожної суверенної держави", - додав речник Держдепартаменту США.