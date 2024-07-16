У Держдепі США висловилися щодо ініціативи України про участь РФ у другому саміті миру

Вашингтон підтримає рішення Києва щодо залучення РФ до проведення другого саміту миру, якщо участь представників країни-агресора у майбутньому заході ініціює українська сторона.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг у Вашингтоні.

Американський чиновник відповів на запитання журналістів, чи заохочували "офіційні особи США" українського президента Володимира Зеленського під час його візиту у Штати про потенціальний другий мирний саміт із запрошенням на нього Росії

"Це те, що ми з ними обговорювали. Але, як ми вже говорили раніше, будь-які рішення щодо дипломатичних переговорів - це рішення, які має приймати Україна, а не Сполучені Штати, не будь-яка інша країна, яка не є стороною конфлікту", - сказав представник Держдепу.

Він додав, що Україна, яка є жертвою широкомасштабної військової агресії з боку РФ "сама вирішує, коли, як і в якій формі розпочати дипломатичні переговори".

За словами Міллера, влада США як партнер та надавач допомоги Україні "підтримаємо їх, якщо вони виберуть цей шлях".

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