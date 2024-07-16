ua en ru
Вт, 16 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Держдепі США висловилися щодо ініціативи України про участь РФ у другому саміті миру

Вівторок 16 липня 2024 02:25
UA EN RU
У Держдепі США висловилися щодо ініціативи України про участь РФ у другому саміті миру Фото: Метью Міллер, речник Держдепу США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Вашингтон підтримає рішення Києва щодо залучення РФ до проведення другого саміту миру, якщо участь представників країни-агресора у майбутньому заході ініціює українська сторона.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг у Вашингтоні.

Американський чиновник відповів на запитання журналістів, чи заохочували "офіційні особи США" українського президента Володимира Зеленського під час його візиту у Штати про потенціальний другий мирний саміт із запрошенням на нього Росії

"Це те, що ми з ними обговорювали. Але, як ми вже говорили раніше, будь-які рішення щодо дипломатичних переговорів - це рішення, які має приймати Україна, а не Сполучені Штати, не будь-яка інша країна, яка не є стороною конфлікту", - сказав представник Держдепу.

Він додав, що Україна, яка є жертвою широкомасштабної військової агресії з боку РФ "сама вирішує, коли, як і в якій формі розпочати дипломатичні переговори".

За словами Міллера, влада США як партнер та надавач допомоги Україні "підтримаємо їх, якщо вони виберуть цей шлях".

Новина доповнюється...

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Саміт миру
NEWS
Аномальна спека. Чи вистоїть енергетика України та як графіки позначаться на платіжках за світло
Аномальна спека. Чи вистоїть енергетика України та як графіки позначаться на платіжках за світло
DAILY
Тест на міцність. Чи втримають ЗСУ фронт і що буде з війною до кінця року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Тест на міцність. Чи втримають ЗСУ фронт і що буде з війною до кінця року