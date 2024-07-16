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В Госдепе США высказались по инициативе Украины об участии РФ во втором саммите мира

Вторник 16 июля 2024 02:25
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В Госдепе США высказались по инициативе Украины об участии РФ во втором саммите мира Фото: Мэтью Миллер, представитель Госдепа США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Вашингтон поддержит решение Киева о привлечении РФ к проведению второго саммита мира, если участие представителей страны-агрессора в предстоящем мероприятии инициирует украинская сторона.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Вашингтоне.

Американский чиновник ответил на вопрос журналистов, поощряли ли "официальные лица США" украинского президента Владимира Зеленского во время его визита в Штаты о потенциальном втором мирном саммите с приглашением на него России

"Это то, что мы с ними обсуждали. Но, как мы уже говорили ранее, любые решения по дипломатическим переговорам - это решение, которое должно принимать Украина, а не Соединенные Штаты, не любая другая страна, не являющаяся стороной". конфликта", - сказал представитель Госдепа.

Он добавил, что Украина, являющаяся жертвой широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ "сама решает, когда, как и в какой форме начать дипломатические переговоры".

По словам Миллера, власти США как партнер Украины и оказыватель помощи "поддержим их, если они выберут этот путь".

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