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У Держдепі США відреагували на заяви Путіна про "демілітаризовану зону" в Україні

Фото: речник Держдепу США Метью Міллер (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін не змінив своїх цілей щодо України. Якщо Путін хоче "демілітаризації", то потрібно почати з тих частин України, де перебувають російські війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держдепу США Метью Міллера під час брифінгу.

Міллер прокоментував заяву російського диктатора про нібито план створення "демілітаризованої зони" між РФ та Україною.

"Мені важко зрозуміти, як буде створено демілітаризовану зону між Росією та Україною, коли російські війська зараз знаходяться в Україні", - сказав він.

Речник Держдепу наголосив, що важко мати демілітаризовану зону, коли російські війська продовжують діяти на українському боці кордону. Він додав, що Путін неодноразово ясно давав зрозуміти, що він не змінив своїх цілей завоювати та підкорити Україну.

"Тому я думаю, що якщо РФ справді зацікавлена в демілітаризованій зоні, вона могла б почати з демілітаризації тих частин України, де зараз перебувають російські війська", - підкреслив Міллер.

Що заявив Путін

Нагадаємо, 31 січня російський диктатор Володимир Путін заявив про бажання "посунути лінію боєзіткнення" та створити так звану "демілітаризовану зону", щоб захистити РФ від українських ударів. 

Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що оголошена Путіним мета просунути лінію фронту є розмитою і фактично недосяжною, поки Україна здатна вести бойові дії.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко оцінив заяву російського диктатора. На його думку, Путін, ймовірно, намагається знайти виправдання продовженню війни проти України.

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