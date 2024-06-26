У Держдепі США відреагували на видачу МКС ордерів на арешт Шойгу і Герасимова

Журналісти попросили американського чиновника відреагувати на видачу 25 червня Палатою попереднього провадження МКС на арешт Шойгу та Герасимова, та розкрити важливість даного рішення.

"Ми чітко дали зрозуміти, що російські війська вчинили звірства під час їхнього незаконного вторгнення в Україну, і що за ці звірства має бути покладено відповідальність. Ми підтримуємо низку міжнародних розслідувань злочинів Росії в Україні, включно з тим, яке проводить МКС", - заявив представник Держдепу.

Разом з тим Міллер не став розкривати подробиць щодо допомоги міжнародним інституціям з боку Штатів у проведенні розслідування по цій справі.

"Як я вже сказав, ми підтримуємо розслідування, яке проводить МКС, а також інші розслідування щодо притягнення до відповідальності. Але з точки зору приватних обмінів (інформацією, - ред.), я думаю, що я збережу їх приватними", - зазначив він.

Що передувало

Нагадаємо, вчора Палата попереднього провадження МКС видала ордери на арешт колишнього російського міністра оборони Сергія Шойгу і начальника генштабу країни-агресора Валерія Герасимова.

Дані ордери пов'язані з війною РФ проти України, зокрема за ймовірні міжнародні злочини у період з 10 жовтня 2022 року по 9 березня 2023 року. Тут йдеться про ракетні удари, завдані росармією по українській електротехнічній інфраструктурі.

Варто нагадати, що у березні 2023 року МКС також видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої при президентові РФ з прав дитини Марії Львової-Белової. У заяві суду Гааги пояснили, що йдеться про воєнний злочин незаконної депортації населення і незаконної передачі дітей з окупованих районів України до РФ.