У Держдепі США уточнили слова Блінкена про 50 % звільнених територій України

Міллер зазначив, що, враховуючи територію окупованого Росією Криму, Україна повернула близько 45% захоплених територій.

За його словами, у період після 2014 року Україна відвоювала 61% своїх територій без урахування півострова.

"Україна вже досягла неймовірного успіху у поверненні території, яку тимчасово окупувала Росія", - наголосив представник Держдепу.

Що передувало

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна вже повернула собі близько 50% захопленої Росією території.

"Україна вже повернула собі близько 50% захопленої території. Це ще відносно ранні дні контрнаступу. Він іде важко", - сказав він.

При цьому він натякнув, що контрнаступ триватиме ще кілька місяців.

"Це не відбудеться в найближчі тиждень або два. Я думаю, що йдеться про кілька місяців", - наголосив держсекретар.