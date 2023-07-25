RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Госдепе США уточнили слова Блинкена о 50% освобожденных территорий Украины

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Госсекретарь США Энтони Блинкен недавно заявил о том, что Украина отвоевала половину своих территорий, которые захватили российские оккупационные войска. В Госдепе уточнили его слова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера на брифинге.

Миллер отметил, что, учитывая территорию оккупированного Россией Крыма, Украина вернула около 45% захваченных территорий.

По его словам, в период после 2014 Украина отвоевала 61% своих территорий без учета полуострова.

"Украина уже добилась невероятного успеха в возвращении территории, которую временно оккупировала Россия", - подчеркнул представитель Госдепа.

Что предшествовало

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже вернула себе около 50% захваченной Россией территории.

"Украина уже вернула себе около 50% захваченной территории. Это еще относительно ранние дни контрнаступления. Он идет тяжело", - сказал он.

При этом он намекнул, что контрнаступление будет продолжаться еще несколько месяцев.

"Это не произойдет в ближайшие неделю или две. Я думаю, что речь идет о нескольких месяцах", - подчеркнул госсекретарь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКонтрнаступление ВСУВойна России против Украины